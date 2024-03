Wie die Jugend nachts ihren Traum-Job entdeckt

Luca Rainer (18) aus Mühlbach hat es geschafft: Aus 150 Bewerbern hat er eine Lehrstelle als Elektroniker und IT-Techniker bei Eurofunk Kappacher in St. Johann ergattert. Das war 2021. Gestern zeigte er neugierigen Schülern, die zur „Langen Nacht der Lehre“ in den Pongau gekommen sind, was er seither gelernt hat und was sie erwartet, wenn sie sich mit der Technik für Notrufzentralen beschäftigen wollen.