1250 offene Lehrstellen in Salzburg

„Die Lehre muss wieder an Wert gewinnen“, sagt Thomas Burgstaller, Leiter des AMS in Bischofshofen. Aktuell sind in Salzburg 1250 offene Lehrstellen ausgeschrieben, davon 419 im Pongau. „Dem gegenüber stehen 13 lehrstellensuchende Jugendliche, die ab sofort in eine Firma eintreten können sowie 36 Jugendliche, die zumeist noch in der Regelschule sind“, erklärt er. Um dem Fachkräftemangel – der laut Burgstaller seit Jahren ein Problem ist – entgegenzuwirken, veranstaltet die Wirtschaftskammer mit der Lehre Salzburg heuer erneut die Lange Nacht der Lehre. Nachdem das Pilotprojekt 2022 im Tennengau erste Erfolge erzielte – es konnten einige Lehrlingsverträge unterzeichnet werden – öffnen am Freitag mehr als 50 Pongauer Betriebe für sechs Stunden ihre Türen. Dabei begrüßen sie Jugendliche, Eltern und Schulklassen. „Wir möchten die jungen Leute und deren Eltern unkompliziert mit Lehrbetrieben zusammenbringen“, sagt Andrea Kurz von der Lehre Salzburg.