Streit vor Wahl um Saalfeldener Schandflecke

Genau das führt zum nächsten Saalfeldener Problem: der gähnenden Leere im Zentrum. Es passiere zu wenig, es gäbe zu wenig, so die Kritik. „Jahrzehntelang wurde das so gewollt. Eine Belebung war nicht die erste Priorität“, kritisiert Haslinger. Die Grünen stimmen ein: „Die Gemeinde kann da mehr tun“, so Bichler.