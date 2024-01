Fünfkampf in größter Stadt und viele Dorf-Duelle

In Saalfelden, der einwohnerstärksten Gemeinde im Pinzgau, stehen gleich fünf Listen zur Wahl. Und alle schicken einen Anwärter ins Bürgermeister-Rennen: Auch in anderen Orten wie Saalbach oder St. Martin hat es selten so viele Kandidaten für den Chefsessel gegeben. Teil 2 der Pinzgauer Gemeinden zur „Krone“-Serie über die Gemeinderatswahlen.