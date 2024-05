Storchenfamilie fühlt sich auf Sendemast wohl

Erst am 23. April nahm die Salzburg AG laut eigenen Angaben Kontakt mit einem Naturschutzverein auf – da hatten findige Nachbarn Fridolin und Elsa längst ein eigenes behelfsmäßiges Nest gebastelt. Allerdings reagieren die Wildvögel auf Störungen während der gesamten Brutphase sehr sensibel. Das neue Quartier wurde besichtigt, das Pärchen fühlte sich in Leopoldskron aber vermutlich nicht mehr sicher genug. „Es hätte noch vor dem Entfernen des ersten Nests eine Alternative in Sichtweite geben müssen“, erklärte eine Wildvögel-Expertin.