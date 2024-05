Neubauer zurück im internationalen Geschäft

„Trotz aller Probleme war die Rallye jedes Mal der absolute Hammer.“ Hermann Neubauer kommt ins Schwärmen, wenn er an den Lauf auf Gran Canaria denkt. An den kommenden drei Tagen kommt der Lungauer erneut in den Genuss. Der 35-Jährige fährt zur Abwechslung wieder einmal einen EM-Lauf und hat mit Co-Pilot Bernhard Ettel vor allem ein Ziel: „Wir wollen beim Fahren so viel Freude und Spaß wie möglich haben.“ Die hatte er auch trotz vielen Missgeschicken 2013 und 2018, als er auf der kanarischen Insel unterwegs war. „2013 bin ich hier trotz Lebensmittelvergiftung am 2WD-Podium gestanden, 2018 habe ich im R5 mit falschem Set-Up und falschen Reifen viel Lehrgeld gezahlt“, erzählt der Skoda-Fahrer von den Problemen dort.