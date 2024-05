Feiertag als Anlass für betrunkene Fahrten

Motorradlenker gestürzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Bruck an der Glocknerstraße stürzte in der Nacht auf den 2. Mai auf einer Gemeindestraße. Die Polizei fand ihn etwa einen Kilometer entfernt von der Unfallstelle. Er gab an, allein gestürzt zu sein. Ein Alkoholtest im Tauernklinikum Zell am See ergab 1,84 Promille. Der Pinzgauer wird angezeigt.