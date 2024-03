ÖVP-Landeshauptmann greift die Grünen frontal an

Der Landeshauptmann liest der Regierung auch in anderer Sache die Leviten: „Wir reden in unserer Zeit viel von Nachhaltigkeit, so wie es beim Klima um Nachhaltigkeit geht, so muss es auch bei den Finanzen um Nachhaltigkeit gehen, weil es ja irgendwen gibt, der weitermachen soll und muss, der soll dann nicht mit Schuldenbergen umgehen müssen.“ Es brauche eine Ausgabenbremse vorstellen, fordert Stelzer, der in seinem Land mit der FPÖ regiert und ein solches Instrument hat.