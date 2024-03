Rote Linien: ÖVP will EU-Wahlprogramm blockieren

Wieder einmal Wirbel um Schengen

Die von Rumänien und Bulgarien geforderte volle Aufnahme ihrer Länder in den Schengen-Raum lehnt die ÖVP ebenfalls ab: „Das Schengen-System ist kaputt. Wir müssen das System reparieren und dürfen es nicht schönreden“, so Stocker in einer Mitteilung. Positiv streicht er hervor, dass einige Forderungen der ÖVP etwa im Kampf gegen illegale Migration zum Konzept des sicheren Drittstaates enthalten seien.