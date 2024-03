Kurz-Richter, Klimaplan: ÖVP attackiert die Grünen

Die Nationalratwahl findet zwar wohl erst Ende September statt, doch der Wahlkampf schickt bereits seine ersten Frühlingsboten aus. Denn innerhalb der türkis-grünen Koalition kriselt es - wieder einmal. So kündigte die ÖVP am Sonntag eine parlamentarische Anfrage an Justizministerin Alma Zadic (Grüne) im Zusammenhang mit der Verurteilung von Ex-Kanzler Sebastian Kurz an. Zudem übte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) scharfe Kritik an der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler.