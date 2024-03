ÖSV-Riesentorläufer: „Es ist schon frustrierend“

Wird des eisig, fehlt der Grip

Definitiv nicht das, was sich der Polizeisportler vorgestellt und vorgenommen hatte. Dabei begann die Saison durchaus verheißungsvoll: Beim Abbruch-Rennen in Sölden lag der Head-Pilot nach Lauf ein auf Rang 18, nur vier Zehntelsekunden hinter einem Top-10-Platz. In Val d’Isère (Fra) fuhr er im Dezember auf Rang 16 - es sollte am Ende sein bestes Saisonergebnis bleiben. „Bei gewissen Bedingungen habe ich einfach meine Probleme“, sagt Patrick, der im ersten Alta Badia-Rennen, in Schladming, sowie zuletzt bei der USA-Tournee in Palisades Tahoe und dem ersten Aspen-„Riesen“ die Quali für den zweiten Lauf verfehlte. „Sobald es eisig wird, fehlt mir einfach der Grip.“