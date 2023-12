Müder Feurstein und ein anstehendes Ländle-Duell

Gemischte Gefühle bei Greber nach zweitbestem EC-Resultat

Ähnlich ging es am Dienstag einem weiteren Mellauer: Jakob Greber lag am Dienstag beim EC-Slalom in Obereggen zur Halbzeit auf Rang 19 - trotz der 17. Zeit im Finale fiel der 20-Jährige am Ende aber noch auf Platz 21 zurück, fixierte damit aber sein bislang zweitbestes EC-Resultat nach Rang 20 im Februar in Berchtesgaden. „Der erste Lauf war eigentlich ganz okay und auch der zweite Durchgang war im Steilhang gut“, analysierte der Head-Pilot. „Leider habe ich dann im anschließenden Flachstück einige Zeit liegen gelassen, was mich doch ziemlich ärgert. Auf der einen Seite ist der 21. Platz ein gutes Ergebnis, auf der anderen Seite weiß ich, noch viel mehr gehen würde.“