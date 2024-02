Darum ist Mellau Österreichs neue Ski-Hauptstadt

Österreichweit zum ersten Mal so richtig bekannt wurde die Bregenzerwälder 1258-Seelen-Gemeinde Mellau im Jahr 2010, als der „Holstuonarmusigbigbandclub“ mit seinem Song „Vo Mello bis ge Schoppornou“ die Charts stürmte. Pharmazeuten könnte Mellau schon zuvor ein Begriff gewesen sein, wuchs doch der Entwickler des Grippe-Medikaments Tamiflu, Norbert Bischofberger (der Bruder von „Krone“-Journalistin Conny), in der Gemeinde am Fuße der Kanisfluh auf.