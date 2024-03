Raser hatte auf Rückbank seine Tochter (7) dabei

Am Dienstag um 16 Uhr lenkte ein 31-Jähriger aus Saxen sein Fahrzeug auf der B3 aus Richtung Perg kommend in Richtung Arbing. Im Gemeindegebiet von Auhof überholte der 31-jährige Lenker einen anderen Pkw und wurde dabei von einer Polizeistreife, welche gerade Geschwindigkeitsüberwachungen in diesem Bereich durchführte, mit der „Laserpistole“ mit einer Geschwindigkeit von 157 km/h gemessen.