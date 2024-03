Datum rettete Extrem-Raser vor der Autoabnahme

960.000 Geschwindigkeitsübertretungen

Im vergangenen Jahr kam es in Oberösterreich laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) übrigens zu 960.000 Geschwindigkeitsübertretungen. Wie viele tatsächlich so schnell waren, dass ihnen das Auto seit gestern auch abgenommen werden dürfte, ist nicht bekannt. Bei der heimischen Exekutive geht man davon aus, dass es fünf Extrem-Raser pro Jahr in Oberösterreich erwischen könnte.