Polizist entkam mit 2000 Euro Strafe Verurteilung

Es war ein Prozess mit Seltenheitswert, der am Mittwoch in Linz stattfand: denn Polizisten stehen recht selten wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs vor Gericht. Im konkreten Fall hatte es einen Beamten aus dem Bezirk Linz-Land erwischt, der im Zuge einer Suchtgiftermittlung gepfuscht hatte.



Süchtiger verstarb

Im Vorjahr hatte es bei einem Skaterpark in Hörsching Drogenprobleme gegeben. Ein Bursch, der inzwischen bereits verstorben ist, war mit 20 Gramm Ketamin - ein Betäubungsmittel für Pferde - erwischt worden. Seine Freundin belastete in ihrer Aussage einen Burschen als Ketaminverkäufer, überlegte es sich dann aber anders. Das Mädchen und seine Mutter teilten dies dem Ermittler per Telefon und Email mit. Dieser sagte, der Akt sei schon bei der Staatsanwaltschaft. Mutter und Tochter sollten sich an diese wenden, was aber nicht geschah.