Was sich jetzt auf Ihrem Smartphone alles ändert

In der EU soll am 7. März eine neue Zeit mit mehr Wettbewerb bei digitalen Angeboten anbrechen. Große Plattformen müssen sich an die Regeln des Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act, kurz DMA) anpassen. Das bedeutet, dass sich auf den Smartphones der Europäer einiges ändert–vom App Store bis zu WhatsApp.