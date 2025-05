Die Auto-Tuningszene kehrt nach Kärnten zurück

Eigentlich wurde das Treffen der Tuning-Fanatiker in Kärnten ja als GTI-Treffen berühmt – und vor allem berüchtigt. Weswegen die Behörden auch schlussendlich den Riegel vorgeschoben haben. Nach einer zumindest offiziell ausgerufenen, zweijährigen Pause kommt es heuer wieder zu einer offiziellen Zusammenkunft der Auto-Tuner-Szene. Neben der XS Carnight in Klagenfurt kommt es auch zu einem Event am Faaker See.