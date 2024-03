„Es war ein Fertigmachen, es war aggressiv“

Ist ein grauslicher Sumpf, der sich über die Jahrzehnte in der internationalen Film- und Theaterlandschaft breitgemacht hat. Nahezu am laufenden Band werden Missbrauchsskandale jeglicher Art publik. Jüngstes Beispiel ist, wie berichtet, die neue TV-Doku „Gegen das Schweigen“ (Ausstrahlung am kommenden Montag, 11. März, um 22 Uhr, NDR), in der 200 Betroffene aus der Branche über Beleidigungen, Demütigungen, Gewalt und sexuelle Übergriffe sprechen.