„Lumpazivagabundus“ ist aus dem Leim gegangen

Vor allem in den spröde-alltäglichen Couplet-Umtextungen von Pia Hierzegger und den Bühnenideen von Fabian Liszt blitzen immer wieder die großartigen Möglichkeiten dieser Inszenierung auf. Doch leider krankt der Abend an Grundlegendem: Rippert stellt den Wettkampf der Feen ins Zentrum der Inszenierung, sie treten nicht nur am Beginn und am Ende auf, um den Wettkampf ins Rollen zu bringen und anschließend zu resümieren. Nein, sie mischen sich mit ihren langen Bärten unters Volk, schlüpfen in die Rollen der Menschen, denen Leim, Knieriem und Zwirn auf ihrer Berg- und Talfahrt des Glücks begegnen. Hie und da sorgt dieser Kniff für gute Gags, meist jedoch nur für unklare Verhältnisse. Ähnlich ist es auch mit der Musik (Robert Pawliczek), die die Couplets zum klanglichen Einheitsbrei macht.