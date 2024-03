Wiener Böhler-Spital wird Anfang April gesperrt

Es bleibt bei dem Datum, das „Krone“-Leser schon länger kannten: Am 2. April soll das Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus in der Wiener Brigittenau bereits geräumt sein, und auch das nur unter der Voraussetzung, dass bis dahin ein Löschzug der Wiener Feuerwehr ständig vor dem Gebäude in Bereitschaft bleibt. Die Spitalsverantwortlichen stehen in enger Abstimmung mit den Behörden, allenfalls bei kurzen Verzögerungen um ein paar Tage dürfte die Stadt ein Auge zudrücken.