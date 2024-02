Streikplan nach Spitals-Aus: Hunderte OPs wackeln

Nicht nur die Bevölkerung, auch das Personal des AUVA-Traumazentrums Brigittenau - bis 2018 Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler - wurde von den am Mittwochabend verlautbarten Schließungsplänen kalt erwischt. Am Donnerstagmorgen fand im Spital eine spontane Betriebsversammlung statt. Die Stimmung sei „ganz schlecht“, heißt es aus dem Betriebsrat. Die Belegschaft will streiken und sich dafür den Segen des ÖGB holen.