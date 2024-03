Spitalssperre für Wiens Rathaus so „inakzeptabel“

„Man kann die Leute nicht einfach in die Wüste schicken“

Er wisse bereits von mehreren Böhler-Patienten, deren lange geplante Operationen nun ersatzlos abgesagt worden seien, so Hacker gegenüber der „Krone“: „Das Management hat seinen Job zu machen. Man kann nicht einfach Operationen absagen und die Leute in die Wüste schicken.“ Die „Ärmel aufkrempeln“ muss die Spitalsleitung laut Hacker auch endlich bei der Kommunikation gegenüber den eigenen Leuten. Es gehe nicht an, dass man „das eigene Personal so in der Luft hängen lässt“.