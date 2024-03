Gequälter Bub: Datenschutz verhindert Aufarbeitung

Einschätzung von Jugendamt wirft Fragen auf

Eine Sozialarbeiterin hatte in letzter Sekunde Alarm geschlagen und dem zwölfjährigen Buben damit das Leben gerettet. Aber nicht nur die Zeugenbefragung einer Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendhilfe während des Prozesses warf Fragen auf. Obwohl eine Lehrerin am 25. Oktober 2022 (insgesamt fünfmal rief sie beim Amt an) eine Gefährdung des Buben meldete, kam es erst drei Tage später zu einer Kontrolle.