Gefolterter Bub: Qualen begannen bereits 2015!

Alles wirkt so freundlich, so friedlich - in diesem hübschen Einfamilienhaus am Rande einer niederösterreichischen Kleinstadt. Sabine K. ist hier aufgewachsen, in Regalen stehen Bilder von ihr, aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend; sie zeigen sie bei Festen, bei Ausflügen. Mit ihren Eltern, ihrem Bruder; später mit ihrem Kind.