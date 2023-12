Gequälter Bub in der Box: Die Anklage des Grauens

Sie verhalten sich ruhig, geben sich bescheiden, nett; nehmen folgsam an allen ihnen verordneten Therapien teil. Sabine K. (33) und die um sieben Jahre ältere Regine G. (Namen geändert) gelten somit in der forensischen Anstalt Asten in Oberösterreich, wo sie derzeit untergebracht sind, als „Musterinsassinnen“.