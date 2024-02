Horror-Prozess: So geht es gequältem Buben heute

„Ein paar Stunden später wäre er mit größter Wahrscheinlichkeit tot gewesen“, sagt der medizinische Gutachter. Der frühere Kinderarzt wurde am 23. November 2022 in die Klinik Donaustadt gerufen. Ein paar Stunden zuvor war Gerhard in lebensbedrohlichem Zustand eingeliefert worden. Der Bub lag im Koma und kam auf die Intensivstation. „Er war massiv abgemagert, tief bewusstlos und musste künstlich beatmet werden. Die Hände und Füße waren bläulich verfärbt“, berichtet er. Das Kind war schwerst unterkühlt, auf der vierstufigen Skala war laut Gutachter Stufe drei erreicht. Beim Anwärmen „konnte er nur durch massive herzstützende Medikamente am Leben erhalten werden.“