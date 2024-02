Bub in Käfig: Selbst Anwältin kämpfte mit Tränen

Unfassbare Qualen

Über Monate hinweg musste der Zwölfjährige unfassbare Qualen erdulden. Abgemagert auf 40 Kilogramm (bei einer Körpergröße von 165 Zentimetern), mit einer Körpertemperatur von 26,5 Grad, massiven Durchblutungsstörungen, offenen und eitrigen Wunden an Armen und Beinen sowie bereits in einem komatösen Zustand wurde er am 20. November 2022 ins Krankenhaus eingeliefert. Erst da kam nach und nach das gesamte Ausmaß der Qualen ans Licht.