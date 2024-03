Beim Blutspenden nichts verschweigen!

Es war ein einzigartiger Fall in Österreich und Europa: Im Jahr 2019 hatte sich eine Afrika-Reisende mit Malaria angesteckt und danach Blut gespendet. Fatal: Sie gab nicht an, dass sie zuvor in Uganda gewesen war. Eine Patientin erhielt die Blutkonserve und starb. Daher erneut der dringende Appell von Experten, den Spende-Fragebogen ehrlich auszufüllen.