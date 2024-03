Pressing vor Gericht: LASK gegen Stadion-Baufirma!

Pressing und Gegenpressing erinnerten an Fußball, nicht aber mit Richterin Gundula Nathschläger der „Schiedsrichter“: Am Landesgericht Linz begann am Donnerstag ein (weiterer) Prozess des LASK gegen Haslinger Stahlbau - also gegen eine große an der Stadion-Errichtung beteiligte Firma.