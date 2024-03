Medwedew will Russland nach „historischem“ Vorbild

Berlin unter Druck

In der Taurus-Abhöraffäre hat Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Besonnenheit und Geschlossenheit aufgerufen. Niemand glaube, dass die Veröffentlichung des Mitschnitts eines Gesprächs von deutschen Bundeswehroffizieren über Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine ein Zufall gewesen sei, sagte Pistorius am Sonntag in Berlin. „Hier geht es eindeutig darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben. Es geht darum, unsere Innenpolitik auseinander zu treiben.“