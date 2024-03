Taurus-Debatte wird für Scholz immer komplizierter

Eine Frage der Technik

Ein Teil der Debatte kreist um die Annahme, dass Scholz behauptet habe, Bundeswehr-Soldaten müssten für den Taurus-Einsatz in der Ukraine selbst eingesetzt werden. Das hat der Kanzler allerdings so nie gesagt. Bei der dpa betonte er am Montag zwar als generelle Linie, dass es keine Bundeswehr-Soldaten in der Ukraine geben dürfe. Er fügte aber mit Blick auf Taurus hinzu: „Deutsche Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein – auch nicht in Deutschland.“