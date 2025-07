Pinzgauer Krankenhaus verliert 29-Euro-Prozess

Wer eine Kopie seiner Krankengeschichte beim Spital einforderte, musste beispielsweise beim Tauernklinikum in Zell am See genau 29 Euro und 31 Cent dafür bezahlen. Zu Unrecht, wie die Salzburger Justiz kürzlich entschied. Die Rückerstattung der Gebühr gilt auch rückwirkend, weiß ein Pinzgauer Anwalt.