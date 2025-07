Dreister Lagermitarbeiter klaute Elektronikgeräte

Verpackte Ware in Wohnung des Angeklagten

Obwohl die Polizei in der Wohnung des Angeklagten diverse, zum Teil original verpackte Artikel findet, bekennt sich der dreiste Dieb im Prozess nur teilweise schuldig und behauptet, lediglich zwei iPads mitgenommen zu haben. Und das auch nur, weil ihn sein in Geldnot geratener „Freund“ und Arbeitskollege, der nun ebenfalls auf der Anklagebank sitzt, dazu angestiftet hätte. Das allerdings bestreitet der in Deutschland einschlägig Vorbestrafte. „Ich war ja erst kurz bei der Firma tätig und kannte den Angeklagten eigentlich gar nicht.“