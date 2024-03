KAC und VSV gehen ab sofort auf Historisches los

Ein Auswärtssieg ist Pflicht

Die beiden bisherigen Auswärtsspiele in Südtirol verloren die Adler mit 2:3 und 4:5 nach Verlängerung knapp - heute soll der erste Streich in Bozen her. „Nach der achttägigen Pause müssen wir gleich hellwach sein, wollen Bozen überraschen“, sagt VSV-Kapitän Alex Rauchenwald. „Einmal müssen wir dort auf jeden Fall gewinnen. Es wäre genial, wenn das in Spiel eins klappt.“ Das sieht auch Topscorer John Hughes so: „Wir haben uns dort immer gut verkauft, können es schaffen. Wir müssen nur an uns glauben.“