Erstmals seit 13 Jahren: KAC holt Grunddurchgang!

Heimvorteil für die Play-offs

Und liegt nicht nur in der Tabelle voran: Mit 175 Toren hat man die meisten geschossen, mit 100 die wenigsten kassiert. Dazu Erster in der Heim-Tabelle mit 57 Zählern aus 23 Partien und Leader in der Auswärts-Statistik mit 42 Zählern. Neben dem Ticket für die Champions Hockey League bringt Platz eins nun auch Heimvorteil in jeder Serie in den Play-offs.