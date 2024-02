Das sind die Viertelfinal-Gegner von KAC und VSV!

Das Viertelfinale steht! 0:1 hinten, 2:1 vorne, 2:3 hinten, nach dem 3:3 von Frycklund in Minute 43 ging’s in die Overtime, in der sich Pustertal durch ein Super-Tor von Ex-VSV-Crack Schofield in Minute 75 gegen Olimpija Laibach in Spiel drei des „Pre-Play-offs“ durchsetzte - und die Serie 2:1 gewann. Die Südtiroler qualifizierten sich als letztes Team fürs Play-off.