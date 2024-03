Black-Wings-Vorfreude: „Haben nur Heimspiele!“

Auf geht’s in die fünfte Eishockey-Jahreszeit! Um 17.30 Uhr fällt am Sonntag in Salzburg der Puck, starten die Black Wings in die Play-offs. Wobei die Linzer auf große Fan-Unnterstützung bauen können. Die der klare Außenseiter gegen den Meister von 2022 und 2023 auch dringend braucht.