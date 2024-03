Von Sex bis Brexit: Ein Paar seziert seine Ehe

Regisseurin Susanne Draxler inszeniert die Szenen einer Ehe mit all ihrer naturgemäßen Unlogik dynamisch und unterlegt mit Musik ganz im Stil des Popliteraten Hornby. Sie streift nie am Boulevard an, bleibt immer unterhaltsam mit Tiefgang. In der im Bühnenbild angedeuteten Bar reichen pinke Schuhe (Ausstattung Elisabeth Gressel), um einen aktuellen Gemütszustand auszudrücken.