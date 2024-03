Meghans Ex-„BFF“ trauert um ihren Schwiegervater

Sohn irischer Einwanderer

Mulroney wurde als Sohn irischer Einwanderer in der Provinz Québec geboren und sprach ebenso Englisch wie Französisch. In den 1960er-Jahren zog es den redegewandten Juristen in die Politik. Mit seiner Progressiv-Konservativen Partei errang er 1984 einen überwältigenden Wahlsieg.