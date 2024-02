Nepp: „Ludwig importiert Brutalitätsgewalt“

Der Grund, weshalb es für ÖVP und SPÖ in den bundesweiten Umfrage so schlecht laufe, liege darin, dass Karl Nehammer und Andreas Babler Katastrophenkandidaten wären, die ihr Ohr nicht bei den Leuten hätten. Anders als er, Nepp, in Wien, oder FPÖ-Chef Herbert Kickl in ganz Österreich.