Innsbruck ist ein Juwel

VON DER STADT AUF DEN BERG

Innsbruck „liegt herrlich in einem breiten, reichen Tale zwischen hohen Felsen und Gebirgen“ (Goethe). Keine vier Minuten zu Fuß von der Schwarzmanderkirche entfernt, starten die Nordkettenbahnen und „führen in luftige Höhen“. In Innsbruck hat man keinen Hausberg, man hat eine ganze Hausgebirgskette. 27 atemberaubende Gipfel, die sich im Sommer bewandern und beklettern lassen - und im Winter bringt die Bergbahn in nur 20 Minuten Sportbegeisterte in ihr eigenes Skigebiet, die „Gruam“ wie die Einheimischen zur „Seegrube“ sagen.