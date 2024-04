Aktivisten unterbrechen Start bei Rechbergrennen

Chaos auf der Strecke des Rechbergrennens in der Steiermark. Mitglieder der Letzten Generation haben am Sonntag den Start des „Großen Bergpreises von Österreich“ unterbrochen. Der Beginn des Autorennens musste verschoben werden, die Protestler wurden von der Straße gezogen. Das Argument der Gruppierung: „Wir alle befinden uns in einem Rennen um unsere Zukunft angesichts der Klimakatastrophe.“