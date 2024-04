Lugner kontert „böse Worte“ über Liebe zu Simone

Lugner setzt sich gegen „böse Worte“ zur Wehr

„Es gibt böse Worte über Simone, 42, und mich, 91“, so der Opernball-Zampano. 49 Jahre liegen also zwischen Lugner und seiner künftigen Ehefrau, was in den vergangenen Wochen durchaus auch für Spekulationen im Netz sorgte.