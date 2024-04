Lakers verhindern frühes Aus gegen Denver

Orlando gleicht gegen Cleveland aus

Die Orlando Magic haben ihre Serie gegen die Cleveland Cavaliers auf 2:2 ausgeglichen. Dem Team aus Florida gelang zu Hause im vierten Duell ein 112:89. Erst drei Spiele absolviert haben die im Osten und Westen topgesetzten Teams. Die Celtics siegten 104:84 bei den Miami Heat und gingen in ihrer Serie mit 2:1 in Führung. Oklahoma gewann auswärts auch das dritte Spiel gegen die New Orleans Pelicans mit 106:85 und kann bereits am Montag den Aufstieg fixieren.