Schuldnerberater: Den Bürgern geht das Geld aus!

Rund zwölf Prozent der Klienten nannten die gestiegene Kosten, auf die sie keinen Einfluss haben, als Grund, der sie in die Überschuldung geführt hatte, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Schuldnerberatungen. In der Vergangenheit habe das als Ursache für eine Überschuldung kaum eine Rolle gespielt.