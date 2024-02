Arbeitslosengeld kürzen? - „Unsoziale Schnapsidee“

NEOS: Forderung seit Jahren

Wenig Begeisterung für den Vorschlag brachten auch die NEOS auf, wenn auch aus anderen Gründen. „Nett, dass sie am Abend ihrer politischen Karriere darauf kommen, dass sie etwas tun müssen“, meinte der pinke Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger erinnerte daran, dass die NEOS dies „seit Jahren“ fordern würden. „Ich habe den Eindruck, die ÖVP richtet sich selber aus, was sie die letzten Jahre nicht gemacht hat.“ Die NEOS befürworten ein degressives Arbeitslosengeld, also am Anfang einen höheren Betrag, der dann sinkt. Das sei „heute international Standard“, so Loacker. Die derzeitige Diskussion ist ihm zu einseitig.