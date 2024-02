Israel hielt Konvoi mit Patienten stundenlang auf

„Systematisch kein Zugang zu Menschen in Not“

„Das ist kein Einzelfall“, sagte Laerke. „Hilfskonvois werden immer wieder beschossen und erhalten systematisch keinen Zugang zu den Menschen in Not. Humanitäre Mitarbeiter sind von israelischen Streitkräften schikaniert, eingeschüchtert, und festgenommen worden, humanitäre Einrichtungen wurden getroffen.“