„Es fühlt sich nicht wie ein echter Job an!“

Weißes Shirt, riesige hellblaue Sportschuhe, leicht müder Blick: „Eine sportliche Achterbahnfahrt“, analysiert Jakob Pöltl, der Nachmittage mehr liebt als Vormittage, an der Alten Donau seine neunte NBA-Saison. „Zu Beginn hatten wir viele Ausfälle, war ich dafür persönlich sehr zufrieden. Später waren fast alle an Bord, ich dafür angeschlagen“, erinnert er an seine Bauchmuskelverletzung zur Saisonmitte und die Handverletzung am Ende des Grunddurchganges. Nur 30 Siege in 82 Spielen waren für die Toronto Raptors für die Play-offs einmal mehr zu wenig.