„Wer das überwindet, der kann alles erreichen“

Krone: Sie feiern am Donnerstag Ihren 60. Geburtstag. Was bedeutet Ihnen das Alter bzw. das Älterwerden?

Christian Jauk: Jede Phase des Lebens ist eine Bereicherung. Da ich das Glück habe, gesund zu sein, fühle ich mich deutlich jünger. Gleichzeitig bin ich dankbar für die viele Verantwortung, die ich in meinen Funktionen tragen darf. Danke an all jene, die mich dabei unterstützen. Sturm unentgeltlich zu dienen ist mir eine Ehre.